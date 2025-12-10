«Πάνοπλοι» οι Λέικερς για τα προημιτελικά του NBA Cup με... μία εξαίρεση

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους του παιχνίδι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (11/12, 05:00) για τα προημιτελικά του NBA Cup. Φυσικά, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα έχει σχεδόν όλους του τους παίκτες διαθέσιμους.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκους Σμαρτ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από έξι ματς και ο μόνος παίκτης που είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση είναι ο Μαξ Κλέμπερ.
Θυμίζουμε πως οι Λέικερς βρίσκονται στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 17-6.