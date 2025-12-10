«Πάνοπλοι» οι Λέικερς για τα προημιτελικά του NBA Cup με... μία εξαίρεση

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για τα προημιτελικά του NBA Cup και έχουν μόνο έναν αμφίβολο παίκτη.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους του παιχνίδι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (11/12, 05:00) για τα προημιτελικά του NBA Cup. Φυσικά, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα έχει σχεδόν όλους του τους παίκτες διαθέσιμους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκους Σμαρτ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από έξι ματς και ο μόνος παίκτης που είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση είναι ο Μαξ Κλέμπερ.

Θυμίζουμε πως οι Λέικερς βρίσκονται στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 17-6.