Ξεκάθαρο μήνυμα από τον ατζέντη του Λεμπρόν: Θα τελειώσει τη σεζόν στους Λέικερς

Παρά τις φήμες που υπάρχουν για ένα πιθανό trade του Λεμπρόν Τζέιμς, ο ατζέντης του ξεκαθάρισε πως ο «Βασιλιάς» θα τελειώσει τη σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Από το καλοκαίρι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς και αν θα τελειώσει την καριέρα του με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Μάλιστα, υπήρξαν και αρκετές φήμες που τον ήθελαν να γίνεται trade.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε και ούτε θα συμβεί. Ο Ριτς Πολ, ο ατζέντης του «Βασιλιάς», μίλησε στο «Game Over» podcast και ξεκαθάρισε πως ο Λεμπρόν θα τελειώσει τη σεζόν με τους «Λιμνανθρώπους».

Όταν ρωτήθηκε για ένα πιθανό trade με τους Νιου Γιορκ Νικς τόνισε πως δεν υπήρξε καμία επαφή και ουσιαστικά έδειξε ότι ούτε πρόκειται να γίνει κάτι μέχρι το deadline του Φεβρουαρίου.

Έτσι, όλα δείχνουν πως το μέλλον του Λεμπρόν θα ξεκαθαρίσει μετά το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.