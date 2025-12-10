Έιτον για το ιστορικό του ρεκόρ: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα, είναι μέτριο για εμένα»

Ο ΝτεΆντρε Έιτον σε δηλώσεις του τόνισε πως μπορεί να τα πάει πολύ καλύτερα από ότι κόντρα στους Σίξερς, παρά το ιστορικό του ρεκόρ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν με 112-108 του Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον ΝτεΆντρε Έιτον να πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση. Ο έμπειρος σέντερ είχε 14 πόντους (7/7 σουτ), 12 ριμπάουντ και 0 λάθη. Έτσι, έγινε ο πρώτος βασικός στην ιστορία των «Λιμνανθρώπων» που πετυχαίνει ως βασικός ένα... τέλειο double-double.

Μιλώντας στα Μέσα μετά από την προπόνηση των Λέικερς, ο Έιτον αναφέρθηκε σε αυτή του την εμφάνιση. Τόνισε πως μπορεί να τα πάει αρκετά καλύτερα και ότι ήταν μέτρια για εκείνον. Μάλιστα, υπογράμμισε πως είναι κάτι υποχρεωτικό για αυτή την ομάδα.

«Μπορώ να τα πάω πολύ καλύτερα. Για εμένα είναι μέτριο αυτό. 14 πόντοι και 12 ριμπάουντ δεν είναι τίποτα για εμένα. Είναι υποχρεωτικό για αυτή την ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.