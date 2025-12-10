Χαμόγελα στους Λέικερς: Επιστρέφει κόντρα στους Σπερς ο Σμαρτ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι απέκτησαν τον Μάρκους Σμαρτ και ο 31χρονος έχει δικαιώσει όλες τις προσδοκίες με τις εμφανίσεις του. Αποτελεί τον καλύτερο αμυντικό των «Λιμνανθρώπων» και... βαρόμετρο για το σύνολο του Ρέντικ.
Ο Αμερικανός έχασε τα τελευταία έξι παιχνίδια με πρόβλημα στην πλάτη, όμως πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Σμαρτ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση των Λέικερς και σε δηλώσεις του τόνισε πως έχει περάσει όλα τα τεστ.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, δίνοντας σημαντικό boost στην ομάδα.