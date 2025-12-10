Χαμόγελα στους Λέικερς: Επιστρέφει κόντρα στους Σπερς ο Σμαρτ

Ο Μάρκους Σμαρτ έχει χάσει τα τελευταία έξι παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς, όμως πλέον είναι καλά και αναμένεται να αγωνιστεί απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι απέκτησαν τον Μάρκους Σμαρτ και ο 31χρονος έχει δικαιώσει όλες τις προσδοκίες με τις εμφανίσεις του. Αποτελεί τον καλύτερο αμυντικό των «Λιμνανθρώπων» και... βαρόμετρο για το σύνολο του Ρέντικ.

Ο Αμερικανός έχασε τα τελευταία έξι παιχνίδια με πρόβλημα στην πλάτη, όμως πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Σμαρτ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση των Λέικερς και σε δηλώσεις του τόνισε πως έχει περάσει όλα τα τεστ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, δίνοντας σημαντικό boost στην ομάδα.