Φινάλε στην 10η αγωνιστική με το εξ αναβολής ΑΓΕΧ-Βίκος Ιωαννίνων

Η ΑΓΕΧ θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων (10/12) για το τελευταίο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ΑΓΕΧ υποδέχεται τους Vikos Φalcons σήμερα στις 18:00, σε μια αναμέτρηση με την οποία θα ολοκληρωθεί η δέκατη αγωνιστική της Elite League και θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τέσσερις διαδοχικές νίκες, με τελευταία αυτή στην Βούλα επί του Πρωτέα το Σάββατο. «Μπροστά μας βρίσκεται ένας αγώνας με ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο. Ερχόμαστε από θετικά αποτελέσματα και εμφανίσεις που αντανακλούν τη δουλειά και τη συνοχή της ομάδας. Καλούμε τον κόσμο μας να δώσει δυναμικό παρών στο γήπεδο και να αποτελέσει την ώθηση που θα μας οδηγήσει στη νίκη!», τόνισε ο αρχηγός των Χαλκιδαίων, ο 32χρονος γκαρντ Λευτέρης Μητσιμπόνας.

Οι φιλοξενούμενοι τρέχουν επίσης ένα σερί τεσσάρων νικών και θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. «Έχουμε μια ξεκάθαρη αίσθηση για το είδος του αγώνα που μας περιμένει. Θα έχει «άρωμα» playoffs και γνωρίζουμε καλά ότι απέναντί μας υπάρχει μια έμπειρη ομάδα που ξέρει πώς να κερδίζει. Για να καταφέρουμε λοιπόν να φύγουμε με ένα τέτοιο διπλό, πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια και να είμαστε πνευματικά σκληροί σε κάθε κατοχή. Αγαπώ τέτοια παιχνίδια και νιώθω πως είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη», δήλωσε ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ των Ηπειρωτών, Κουίνσι Άντερσον.

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm

18:30 17:00 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας