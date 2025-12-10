Κερ για Κουμίνγκα: «Δεν παίζει τόσο καλά όσο συνήθως»

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Τζόναθαν Κουμίνγκα δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα και για αυτό δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά τα όσα είπε για το DNP του Κουμίνγκα:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κουμίνγκα δεν έπαιξε τόσο καλά όσο συνήθως. Η ομάδα μας δεν έπαιξε τόσο καλά και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια αλλαγή. Και όπως είπα, αυτή είναι η δουλειά μου. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να βρω μια διαφορετική λύση, έναν διαφορετικό συνδυασμό. Και νομίζω ότι είναι τόσο απλό.

Ο Τζόναθαν έπαιζε πολύ καλά στα πρώτα 8 ή 10 παιχνίδια. Και μετά, τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν τόσο καλός και έτσι κάναμε μια αλλαγή. Δεν είναι τόσο περίπλοκο».