Πίστονς: Το πακέτο που μπορούν να προσφέρουν για τον Ντέιβις

Γνωστό έγινε το πακέτο, με το οποίο οι Πίστονς θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Άντονι Ντέιβις.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν και βρίσκονται στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας. Την ίδια ώρα, φαίνεται πως θέλουν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το ρόστερ τους και έτσι έχουν συνδεθεί με την απόκτηση του Άντονι Ντέιβις.

Σύμφωνα με το «Forbes», οι Πίστονς θα μπορούν να προσφέρουν τους Τζέιντεν Άιβι, Τομπάιας Χάρις, έναν ακόμα role player και draft compensation στους Ντάλας Μάβερικς, ελπίζοντας να κάνουν δικό τους τον «Φρύδια».

Θυμίζουμε πως για τον 32χρονο έχουν δείξει ενδιαφέρον ακόμα οι Ατλάντα Χοκς και οι Τορόντο Ράπτορς. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντέιβις δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην καριέρα του στην ανατολική περιφέρεια.