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Έβαλε τέλος στις φήμες για απόσυρση του Πάουελ ο Κιούμπαν

Μπάσκετ
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Ο Μαρκ Κιούμπαν με ανάρτησή του στο X ξεκαθάρισε πως ο Ντουάιτ Πάουελ δεν θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Το «Mavs Film Room» είχε αποκαλύψει πως ο Ντουάιτ Παόυελ σκόπευε να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν. Ο 34χρονος είχε γίνει draft 2014 από τους Σάρλοτ Χόρνετς και πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν 2014-15 με τους Μπόστον Σέλτικς, πριν γίνει trade στους Ντάλας Μάβερικς, μαζί με τον Ραζόν Ρόντο.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Μαρκ Κιούμπαν με ανάρτησή του στο Χ έβαλε τέλος στις φήμες και ξεκαθάρισε πως αυτή δεν θα είναι η τελευταία σεζόν του έμπειρου σέντερ.

Ο Καναδός βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και φέτος σε 20 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 2,4 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ.

Έβαλε τέλος στις φήμες για απόσυρση του Πάουελ ο Κιούμπαν