Έβαλε τέλος στις φήμες για απόσυρση του Πάουελ ο Κιούμπαν

Ο Μαρκ Κιούμπαν με ανάρτησή του στο X ξεκαθάρισε πως ο Ντουάιτ Πάουελ δεν θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Το «Mavs Film Room» είχε αποκαλύψει πως ο Ντουάιτ Παόυελ σκόπευε να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν. Ο 34χρονος είχε γίνει draft 2014 από τους Σάρλοτ Χόρνετς και πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν 2014-15 με τους Μπόστον Σέλτικς, πριν γίνει trade στους Ντάλας Μάβερικς, μαζί με τον Ραζόν Ρόντο.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Μαρκ Κιούμπαν με ανάρτησή του στο Χ έβαλε τέλος στις φήμες και ξεκαθάρισε πως αυτή δεν θα είναι η τελευταία σεζόν του έμπειρου σέντερ.

Ο Καναδός βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και φέτος σε 20 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 2,4 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ.