Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 89-79. Έτσι, οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στην Ιταλία.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο στο «Unipol Forum» (11/12), με το τζάμπολ του αγώνα να γίνεται στις 21:30.
Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 9-5 και οι Ιταλοί βρίσκονται στο 7-7.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν
21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR
21:45 Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια