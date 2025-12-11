Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο για την 15η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε την Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 89-79. Έτσι, οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στην Ιταλία.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο στο «Unipol Forum» (11/12), με το τζάμπολ του αγώνα να γίνεται στις 21:30.

Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 9-5 και οι Ιταλοί βρίσκονται στο 7-7.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν

21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια