Οι Νικς τα έκαναν όλα σωστά σε κάθε περίοδο και δεν άφησαν τους Ράπτορς να πιστέψουν πως μπορούν να πάρουν τη νίκη.
Κορυφαίος για τους Νεοϋρκέζους ήταν ο Μπράνσον έχοντας 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για τους Ράπτορς πρωταγωνιστής ήταν ο Ίνγκραμ, ο ποιος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο αγώνας
Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη περίοδος με τις δύο ομάδες να σημειώνουν συνολικά 74 πόντους και τους Ράπτορς να προηγούνται με +4 (39-35).
Οι Νικς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, περιόρισαν το Τορόντο και πήραν εκείνοι με την σειρά τους κεφάλι στο σκορ (52-69) πριν την ανάπαυλα.
Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Ράπτορς βρήκαν ξανά τα πατήματά τους, όμως οι Νικς ήξεραν πως να μείνουν στο παιχνίδι (79-94) και να κρατάνε στα χέρια τους τη νίκη.
Στην τελευταία περίοδο οι Ράπτορς πάλεψαν για να βρουν τρόπο να πλησιάσουν και πάλι στο σκορ, όμως η ομάδα από τη Νέα Υόρκη έφυγε με τη νίκη (101-117).