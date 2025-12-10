Σε έναν αγώνα όπου το πρώτο ημίχρονο είχε καταιγισμό εύστοχων σουτ, οι Νικς έφυγαν νικητές από το Τορόντο εναντίον των Ράπτορς με 117-101.

Οι Νικς τα έκαναν όλα σωστά σε κάθε περίοδο και δεν άφησαν τους Ράπτορς να πιστέψουν πως μπορούν να πάρουν τη νίκη.

Κορυφαίος για τους Νεοϋρκέζους ήταν ο Μπράνσον έχοντας 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους Ράπτορς πρωταγωνιστής ήταν ο Ίνγκραμ, ο ποιος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο αγώνας

Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη περίοδος με τις δύο ομάδες να σημειώνουν συνολικά 74 πόντους και τους Ράπτορς να προηγούνται με +4 (39-35).

Οι Νικς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, περιόρισαν το Τορόντο και πήραν εκείνοι με την σειρά τους κεφάλι στο σκορ (52-69) πριν την ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Ράπτορς βρήκαν ξανά τα πατήματά τους, όμως οι Νικς ήξεραν πως να μείνουν στο παιχνίδι (79-94) και να κρατάνε στα χέρια τους τη νίκη.

Στην τελευταία περίοδο οι Ράπτορς πάλεψαν για να βρουν τρόπο να πλησιάσουν και πάλι στο σκορ, όμως η ομάδα από τη Νέα Υόρκη έφυγε με τη νίκη (101-117).