Πόσα χρήματα έχει κερδίσει ο Μόρις από τα συμβόλαια στο ΝΒΑ

Ο 30χρονος Αμερικανός, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο NBA από το 2017 και έχει καταφέρει να κάνει μια πολύ καλή συγκομιδή συμβολαίων.

Ο ύψους 1,88μ. πόιντ γκαρντ έχει φορέσει την φανέλα 6 ομάδων στην αμερικανική Λίγκα και έχει βρει πέντε διαφορετικά συμβόλαια.

Την πρώτη του σεζόν με την φανέλα των Νάγκετς αμοίβονταν με 77,250 χιλιάδες δολάρια, όμως την αμέσως επόμενη πήγε στο 1, 349, 383. Αμέσως μετά ανέβηκε στο 1, 588, 231. Την τέταρτη σεζόν με την φανέλα της ομάδας του Ντένβερ πήγε στο 1,723,707, ενώ την τελευταία του χρονιά εκεί έφτασε στα 8,449,074.

Έπειτα βρέθηκε στην ομάδα των Ουίζαρντς με ετήσιο μισθό τα 9,125,000 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν μετακόμισε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς είδε μια αύξηση των 700! χιλιάδων, έχοντας ετήσια αμοιβή τα 9,800,926 εκατομμύρια δολάρια.

Την περσινή σεζόν με τους Σανς είδε την αμοιβή του να πέφτει στα 2,800,834 εκατομμύρια.

Τη φετινή σεζόν με τους Ιντιάνα Πέισερς είχε υπογράψει συμβόλαιο που του απέφερε 2,966,225 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικώς ο Μόντε Μόρις έχει κερδίσει 34,914,405 εκατομμύρια δολάρια σε 8 σεζόν στο NBA.