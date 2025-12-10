Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός

Μετά από αναζήτηση μηνών φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον εκλεκτό του για την περιφέρεια κι αυτός είναι ο Αμερικανός ΝΒΑερ, Μόντε Μόρις.

Ο 30χρονος Αμερικανός άσος με ύψος 1,88μ. ήταν στην αγορά, αφού μετά από έξι αγώνες με την φανέλα των Πέισερς από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου, έμεινε ελεύθερος, μιας και σκοπός της ομάδας ήταν να εξασφαλίσει εγγυημένο συμβόλαιο ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Σε αυτούς τους έξι αγώνες που πρόλαβε να παίξει ο Μόρις είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 10.8 λεπτά.

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν στο ΝΒΑ από το 2017, παίζοντας επίσης σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς. Με τους Νάγκετς έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, έχοντας και σεζόν με 12.6 πόντους ανά ματς.

Σύμφωνα με το Telesport.rs που αποκάλυψε την είδηση, ο Μόρις θα λάβει 900.000 δολάρια (775.000€ με τη σημερινή ισοτιμία) για το υπόλοιπο της περιόδου. Εν ολίγοις για τους επόμενους 6,5 μήνες θα αμείβεται με περίπου 120.000 ευρώ το μήνα.

Τα στατιστικά του Μόρις

Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Με τους Σανς την περασμένη σεζόν είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ.

Τη σεζόν 2023-24 σε 33 αγώνες μέτρησε 5 πόντους, μοίρασε 2,1 ασίστ και μάζεψε 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.

Ο Αμερικανός συνολικά τα τελευταία 3 χρόνια μέτρησε 85 αγώνες με μέσο όρο 5,9 πόντους, 2,3 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ.

Στην συνολική καριέρα του κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.