Ζούρος: «Έγιναν κάποια πράγματα στο τέλος, όποιος ξέρει μπάσκετ καταλαβαίνει»

Αιχμές για τη διαιτησία από τον Ηλία Ζούρο μετά την ήττα του Πανιωνίου στη Γερμανία από την Τσέμνιτζ.

Οι κυανέρυθροι σκόραραν μόλις 4 πόντους στην τέταρτη περίοδο, χάνοντας τελικά με ανατροπή (73-68). Ωστόσο έχουν παράπονα για τη διαιτησία και την αντιμετώπισή τους στο τελευταίο αυτό καθοριστικό δεκάλεπτο.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς του Πανιωνίου:

«Συγχαρητήρια στην Τσέμνιτζ και στους παίκτες μου επίσης για τα 35 λεπτά που έπαιξαν καλά. Χάσαμε τη συγκέντρωση μας στο τελευταίο πεντάλεπτο και δεν πήραμε τη νίκη που αξιζαμε. Έγιναν και κάποια άλλα πράγματα στο τέλος τα οποία όποιος ξέρει μπάσκετ σίγουρα τα είδε και καταλαβαίνει τι έγινε».