«Κοντά σε συμφωνία με τον Πεναρόγια η Παρτιζάν»

Για συμφωνία της Παρτιζάν με τον Χοάν Πεναρόγια κάνει λόγο σερβικό Μέσο.

Τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναζητεί η Παρτιζάν και το Sport Klub αναφέρει πως αυτός θα είναι ο Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος πριν μερικές εβδομάδες τερμάτισε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει το σερβικό Μέσο «η πρώτη επιλογή του προέδρου Όστογια ​​Μιχαΐλοβιτς και του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά μετά από πολλή σκέψη, ο Ιταλός προπονητής αρνήθηκε».

Και προσθέτει σχετικά για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Παρτιζάν: «Υπάρχει φημολογία εδώ και λίγο καιρό ότι ο Πενιαρόγια θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport Klub, η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί αμέσως μετά από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία».