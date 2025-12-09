Επιστολή από την Κύπρο στον Ολυμπιακό: «Παραχωρούμε το γήπεδο μας αντί του ΣΕΦ για την Εuroleague»!

Την Τετάρτη (9/12) αναμένεται να αποσταλεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού προς τον Ολυμπιακό η επιστολή που θα καλεί τους «ερυθρόλευκους» να δώσουν τα παιχνίδια τους στην Euroleague στο «Σπύρος Κυπριανού».

Όπως αναφέρει το «Cyprus Basket», οι ιθύνοντες του νησιού στη διάρκεια της Τετάρτης θα στείλουν επιστολή στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την οποία θα τους καλούν να χρησιμοποιήσουν ως έδρας το κλειστό της Λεμεσού μετά το σοβαρό πρόβλημα με το ΣΕΦ.

Οι εικόνες ντροπής που έκαναν τον γύρο της Ευρώπης την περασμένη βδομάδα με το «Ειρήνης και Φιλίας» να έχει γεμίσει νερά μετά την καταιγίδα, οδήγησαν την Κύπρο να καλέσει τον Ολυμπιακό στο νησί για να δώσει τους εντός έδρας αγώνες του στην Euroleague.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Οργανισμός Αθλητισμού θα στείλει επιστολή στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και θα την καλέσει να χρησιμοποιήσει το «Σπύρος Κυπριανού» μέχρι να διορθωθεί το θέμα με το ΣΕΦ.

Αιτία φυσικά είναι η αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με το «Ειρήνης και Φιλίας» να έχει γεμίσε νερά, τόσο εντός, όσο κι εκτός γηπέδου.