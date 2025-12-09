Εκτός για τουλάχιστον 6 βδομάδες στον Κολοσσό ο Ράιαν Τέιλορ

Σοβαρό πρόβλημα στους Ροδίτες, αφού οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Αμερικανού άσου επιβεβαιώθηκαν, με τον Τέιλον να μένει εκτός για 6-8 βδομάδες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως ο αθλητής μας Ryan Taylor υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
Ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες, ακολουθώντας το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης. Ευχόμαστε στον Ryan ομαλή αποθεραπεία και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά του».