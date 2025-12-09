Εκτός για τουλάχιστον 6 βδομάδες στον Κολοσσό ο Ράιαν Τέιλορ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον Κολοσσό, με τον Ράιν Τέιλορ να έχει υποστεί κάταγμα στο μετατάρσιο και να μένει εκτός για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Σοβαρό πρόβλημα στους Ροδίτες, αφού οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Αμερικανού άσου επιβεβαιώθηκαν, με τον Τέιλον να μένει εκτός για 6-8 βδομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως ο αθλητής μας Ryan Taylor υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες, ακολουθώντας το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης. Ευχόμαστε στον Ryan ομαλή αποθεραπεία και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά του».