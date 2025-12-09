Πανιώνιος: Αίσιο τέλος με τους δύο φιλάθλους του στην Τουρκία, επέστρεψαν στην Ελλάδα

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση των δύο φιλάθλων του Πανιωνίου που κρατήθηκαν σε νοσοκομείο της Τουρκίας μετά το ματς με την Μπεσίκτας χωρίς τα κινητά και τα διαβατήριά τους.

Μετά το ματς στην Τουρκία κόντρα στην Μπεσίκτας την περασμένη Παρασκευή (5/12) δύο φίλοι του Πανιωνίου οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με το πρόσχημα της άσεμνης χειρονομίας προς τους φιλάθλους της Μπεσίκτας μετά την επίθεση των τελευταίων προς αυτούς.

Οι δύο φίλοι των «κυανέρυθρων» έπειτα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και εκεί κρατήθηκαν για τις επόμενες ημέρες χωρίς να έχουν μαζί τα κινητά τους και τα διαβατήριά τους.

Τελικώνς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος, η υπόθεση των δύο φιλάθλων είχε αίσιο τέλος, καθώς επέστρεψαν σήμερα στην Ελλάδα (9/12).