Κακλαμανάκης: «Συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με τη Σαραγόσα»

Με τη Σαραγόσα θα αναμετρηθεί το Περιστέρι Betsson την Τετάρτη (10/12, 21:00) στο «Pabellon Principe Felipe», στην 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, είναι έτοιμοι για να αναμετρηθούν μ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο επί ισπανικού εδάφους.

Οι «κυανοκίτρινοι» μετά την προπόνηση στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» αναχώρησαν για τη Σαραγόσα χωρίς τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς, ο οποίος είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του στο δάκτυλο του δεξιού του χεριού (εξάρθρωση).

«Ξεκινάμε την προσπάθεια μας στο Top-16 του FIBA Europe Cup, απέναντι σ’ έναν πολύ καλό αντίπαλο, που παίζει σε υψηλό ρυθμό και έχει μεγάλη αθλητικότητα. Θα πρέπει να ματσάρουμε την αθλητικότητα τους, ειδικά μέσα στο γήπεδο τους βγάζουν πολύ ενέργεια για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης» δήλωσε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, για την αναμέτρηση με τη Σαραγόσα.

Και συμπλήρωσε: «Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να ξεκινήσουμε με νίκη τις υποχρεώσεις μας στο νέο όμιλο».