Τζόουνς: «Η συμπαράσταση του κόσμου θα είναι όπως πάντα καθοριστική»

Ο Μάρβιν Τζόουνς μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Πριέβιντζα και τόνισε πως πρέπει να παίξουν δυνατά για να πάρουν τη νίκη, ενώ επισήμανε πως και η συμπαράσταση του κόσμου θα είναι όπως πάντα καθοριστική.

Αναλυτικά όσα είπε στο PAOK BC:

«Πρέπει να κάνουμε αυτά ακριβώς που μας έχει πει ο προπονητής μας. Να βγούμε στο γήπεδο και να παίξουμε δυνατά, σαν ομάδα. Έχουμε πλέον μία εικόνα για τον αντίπαλο, είναι ομάδα που παίζει γρήγορα, έχει δύναμη στα γκαρντ και σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που είμαστε στους «16», πρέπει να παίξουμε δυνατά για να πάρουμε τη νίκη. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Προετοιμαζόμαστε όμως σκληρά κάθε μέρα για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να κερδίζουμε και τα δύσκολα παιχνίδια κι αυτό θέλουμε να κάνουμε, στο ξεκίνημα της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης. Τώρα ουσιαστικά ξεκινούν τα πιο σημαντικά παιχνίδια, τώρα περιμένουμε να δούμε τον κόσμο μας να γεμίσει το γήπεδο. Νομίζω ότι το αξίζουμε και η συμπαράστασή τους θα είναι όπως πάντα καθοριστική».