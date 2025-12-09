Lakers' Corner: Ο «Βασιλιάς» επέστρεψε για τα καλά

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (112-108), με τον Λεμπρόν Τζέιμς να θυμίζει σε όλους γιατί είναι ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ.

Μετά την ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς, οι Λος Άντζελες Λέικερς ήθελαν να ολοκληρώοσουν με νίκη το road trip τους. Οι «Λιμνάνθρωποι» αναμετρήθηκαν με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον Μάρκους Σμαρτ να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να επιστρέφει.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγώνα, ο Σλοβένος αστέρας δεν έδειξε... σκουριασμένος παρά την απουσία του από τα δύο τελευταία ματς και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 30-30. Το δεύτερο δωδεκάλεπτο ήταν παρόμοιο, όμως οι Λέικερς προς το τέλος έχασαν τον ρυθμό τους και οι Σίξερς πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 60-53.

Η τρίτη περίοδος ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ βρήκε λύσεις και πήρε τον έλεγχο του αγώνα αλλά και το προβάδισμα με 84-87. Το ματς στα τελευταία λεπτά εξελίχθηκε σε ντέρμπι και ο Λεμπρόν με τέσσερα συνεχόμενα καλάθια «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του (108-112). Έτσι, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-6 και ανέβηκαν ξανά στην δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Φυσικά, αυτό που ξεχώρισε από το παιχνίδι ήταν η εμφάνιση του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο 41χρονος έκανε την πρώτη του πραγματικά... βασιλική εμφάνιση τη φετινή σεζόν. Σε 34 λεπτά είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Καθ'όλη τη διάρκεια που ήταν στο παρκέ είχε τρομερή ενέργεια και «κουβάλησε» την ομάδα όταν χρειάστηκε στα κρίσιμα λεπτά.

Ο Ρούι Χατσιμούρα έκανε μία αρκετά θετική εμφάνιση. Έμεινε στο παρκέ για 36 λεπτά και μέτρησε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Πέτυχε μερικά σημαντικά καλάθια, με την αδράνειά του στην άμυνα μερικές φορές να είναι το μόνο αρνητικό κομμάτι.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον ήταν... άχαστος. Είχε 7/7 σουτ (14 πόντους), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά. Τα πήγε εξαιρετικά κόντρα στους Τζοέλ Εμπίιντ και Άντρε Ντράμοντ και έδειξε ξανά γιατί αποτέλεσε την «κλοπή» του καλοκαιριού. Μάλιστα, το τέλειο double-double που έκανε ως βασικός (δηλαδή χωρίς χαμένο σουτ και χωρίς λάθος) ήταν το πρώτο στην ιστορία των Λέικερς.

Ο Όστιν Ριβς βρέθηκε σε κακή βραδιά. Σε 39 λεπτά είχε 11 πόντους με 3/16 (!) σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη. Δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά στους «Λιμνανθρώπους» και είδε σχεδόν όλα του τα σουτ να καταλήγουν έξω. Σίγουρα μία εμφάνιση που πρέπει να ξεχάσει και ευτυχώς δεν κόστισε στους Λέικερς.

Από την άλλη, ο Λούκα Ντόντσιτς, παρόλο που ήταν και αυτός άστοχος, κατάφερε να βοηθήσει τους Λέικερς. Ο Σλοβένος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά την γέννηση της κόρης του και είχε 31 πόντους (9/24 σουτ), 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 μπλοκ και 5 λάθη σε 39 λεπτά. Triple-double με 31 πόντους σε μία μέτρια βραδιά για τον Ντόντσιτς. Nuff said.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια επιθετικά δεν προσέφερε πράγματα στους Λέικερς αλλά αμυντικά ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Πολ Τζορτζ. Σε 17 λεπτά είχε 4 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ στο πρώτο ημίχρονο χτύπησε στο πρόσωπο και οδηγήθηκε για λίγο στα αποδυτήρια.

Ο Τζάκσον Χέιζ πάτησε το παρκέ για 17 λεπτά και δεν μπόρεσε να συνεισφέρει στο σκοράρισμα (3 πόντοι). Ωστόσο, είχε 5 ριμπάουντ και 3 μπλοκ. Στην τέταρτη περίοδο έκανε το πέμπτο του φάουλ στον Εμπίιντ και δεν ξαναμπήκε στον αγώνα.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ σε 19 λεπτά είχε 3 πόντους και 1 ασίστ. Δεν μπορεί να πει κάποιος περισσότερα για την εμφάνισή του, καθώς ήταν σαν να μην... υπήρχε στο παρκέ.

Ο Αντού Τιέρο αγωνίστηκε για τέσσερα λεπτά, ενώ ο Ρέντικ έδωσε και 3 λεπτά στον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, ο οποίος αστόχησε σε ένα ελεύθερο τρίποντο και έδωσε μία ασίστ.

Οι Μπρόνι Τζέιμς, Μαξ Κλέμπερ και Ντάλτον Κνεκτ δεν πήραν χρόνο συμμετοχής.

Τώρα, οι Λέικερς επιστρέφουν στο «σπίτι» τους, καθώς θα φιλοξενήσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς για τα προημιτελικά του NBA Cup (11/12, 05:00).