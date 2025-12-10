Europe Cup: Ξεκινάνε την πορεία τους στη δεύτερη φάση ΠΑΟΚ και Περιστέρι

ΠΑΟΚ και Περιστέρι Betsson ξεκινάνε την πορεία τους στη δεύτερη φάση του Europe Cup.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι Betsson πήραν την πρόκριση στην δεύτερη φάση του Europe Cup, τερματίζοντας πρώτος και δεύτερος στους ομίλους τους αντίστοιχα.

Οι δύο ομάδες ξεκινάνε την πορεία τους στον δεύτερο γύρο (10/12) απέναντι σε Πριεβίτζα και Σαραγόσα.

Ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί την πρώτη στο PAOK Sports Arena στις 20:15, με τον αγώνα να προβάλλεται στο ΕΡΤ2 Σπορ. Από την άλλη, στις 21:00 η ισπανική ομάδα θα φιλοξενήσει το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου στο Pabellon Principe Felipe, με το ματς να μεταδίδεται από το Youtube.

20:15 ΠΑΟΚ - Πριεβίτζα (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Σαραγόσα - Περιστέρι (Youtube)