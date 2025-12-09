«Έγραψε» ιστορία ο Κουίν και μπήκε στην ίδια λίστα με Λεμπρόν και Ντόντσιτς

Ο Ντέρικ Κουίν πέτυχε το πρώτο του triple-double στο ΝΒΑ και μπήκε στην ίδια λίστα με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και ηττήθηκαν με 135-132. Ο Ντέρικ Κουίν πέτυχε το πρώτο του triple-double στο ΝΒΑ, ολοκληρώνοντας το ματς με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 μπλοκ σε 33:07.

Έτσι, «έγραψε» ιστορία και έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στον «μαγικό κόσμο» που πετυχαίνει triple-double πριν κλείσει τα 21. Ο Λούκα Ντόντσιτς το είχε πετύχει 10 φορές, ο Λεμπρόν Τζέιμς δύο και οι Βίκτορ Ουεμπανιάμα και ΝτεΆαρον Φοξ από μία.