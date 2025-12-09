«Έγραψε» ιστορία ο Κουίν και μπήκε στην ίδια λίστα με Λεμπρόν και Ντόντσιτς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και ηττήθηκαν με 135-132. Ο Ντέρικ Κουίν πέτυχε το πρώτο του triple-double στο ΝΒΑ, ολοκληρώνοντας το ματς με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 μπλοκ σε 33:07.
Έτσι, «έγραψε» ιστορία και έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στον «μαγικό κόσμο» που πετυχαίνει triple-double πριν κλείσει τα 21. Ο Λούκα Ντόντσιτς το είχε πετύχει 10 φορές, ο Λεμπρόν Τζέιμς δύο και οι Βίκτορ Ουεμπανιάμα και ΝτεΆαρον Φοξ από μία.
Derik Queen put on a show vs. the Spurs but the Pelicans came up short 😳— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 9, 2025
He becomes just the 5th player in NBA history to drop a 30-point triple-double before turning 21! pic.twitter.com/V7H8xSA4M9