Έντουαρντς για Χάιλαντ: «Είναι αστέρας»

Ο Άντονι Έντουαρντς είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Μπόουνς Χάιλαντ μετά την ήττα των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Σανς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σανς και γνώρισαν την ήττα με 108-105. Έτσι, το ρεκόρ τους «έπεσε» στο 15-9, ενώ οι «Ήλιοι» βρίσκονται στο 14-10.

Μετά τον αγώνα, ο Άντονι Έντουαρντς μίλησε για τον Μπόουνς Χάιλαντ και είχε τα καλύτερα να πει για τον συμπαίκτη του (14 πόντοι με 4/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμ σε 15:48).

Χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στα Μέσα: «Είμαι θαυμαστής του τα τελευταία 3 χρόνια. Αν τον έχετε δει να παίζει, ξέρετε ότι είναι απίστευτος στο μπάσκετ. Είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να βγει στο γήπεδο, και το έδειξε απόψε

Μου αρέσουν τα πάντα στο παιχνίδι του. Μερικές φορές μπορείς απλά να δεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι προορισμένοι να γίνουν αστέρια. Μπορεί να μην ξέρω τα κριτήρια για να γίνει κανείς αστέρι. Αλλά αν νομίζω ότι τα ξέρω, πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από αυτούς».