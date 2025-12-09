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Οι Σπερς γλίτωσαν το κάζο κόντρα στους Πέλικανς

Μπάσκετ
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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φλέρταραν με μεγάλο κάζο στην έδρα των αδύναμων Νιου Ορλίνς Πέλικανς, όμως απέδρασαν από τη Νέα Ορλεάνη επικρατώντας με 132-135

Oι Σπερς ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου προηγήθηκαν με 25-35, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο για να κλείσουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 20 πόντων (57-77).

Στο δεύτερη ημίχρονο όμως οι γηπεδούχοι βγήκαν μεταμορφωμένοι στο παρκέ, με τους Πέλικανς να κάνουν επί μέρους 45-23 στην τρίτη περίοδο για να κάνουν την ανατροπή και να προηγηθούν με 102-100!

Η αντεπίθεση των «Πελεκάνων» συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τους γηπεδούχους να αποδεικνύονται σκληρό καρύδι, όμως οι Σπερς γλίτωσαν το κάζο με τον Ντίλαν Χάρπερ να τους χαρίζει τη νίκη.

O Tζούλιαν Σαμπάνιε με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Ντέρικ Κουίν να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Σπερς γλίτωσαν το κάζο κόντρα στους Πέλικανς