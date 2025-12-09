Μεγάλο διπλό των Σανς στην έδρα των Τίμπεργουλβς

Οι Φοίνιξ Σανς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 105-108.

Οι Τίμπεργουλβς είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι και το τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως στο φινάλε έπαιξαν με την φωτιά και «κάηκαν», αφού οι Σανς έκαναν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο.

Με επί μέρους 24-21, οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και έφυγαν από την Μινεσότα με ένα πολύ μεγάλο διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 14-10.

Ο Μαρκ Ουίλιαμς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Φοίνιξ Σανς, με τον Άντονι Έντουαρντς να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 40 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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