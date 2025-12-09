Οι Πέισερς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Κινγκς

Δύο από τις μεγάλες απογοητεύσεις της φετινής σεζόν κοντραρίστηκαν στην Ιντιανάπολις, με τους Πέισερς να κάμπτουν την αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 116-105.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 35-23, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 15 πόντων (66-51).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Κινγκς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 26-37 κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά στους τέσσερις πόντους (92-88), όμως οι Πέισερς αφυπνίστηκαν και «καθάρισαν» τη νίκη στην τελευταία περίοδο.

Έτσι, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους την φετινή σεζόν και πλέον έχουν το ίδιο ρεκόρ με τους αποψινούς αντιπάλους τους, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 6-18.

Ο Άντριου Νέμπχαρντ με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να ξεχωρίζει για τους Κινγκς, έχοντας 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

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