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Το NBA τιμώρησε με πρόστιμο τον Μπέιν επειδή πέταξε την μπάλα στον Ανουνόμπι (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η αψυχολόγητη ενέργεια του γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ στην αναμέτρηση με τους Νιου Γιορκ Νικς δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA.

Στα μέσα του τέταρτου δωδεκαλέπτου ο Όου Τζι Ανουνόμπι επιχείρησε ανεπιτυχώς να πάει για λέι απ, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να την πετάει με δύναμη στο σώμα του Βρετανού φόργουορντ.

Ο Ανουνόμπι αντέδρασε σπρώχνοντας τον Μπέιν, χωρίς ευτυχώς η κατάσταση να ξεφύγει, όμως η αψυχολόγητη ενέργεια του Μπέιν, δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA. 

Μετά από σχετική έρευνα και εξέταση του βίντεο, διαπιστώθηκε ότι ο Ντέσμοντ Μπέιν ενήργησε με επιθετική διάθεση και για τον λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 35 χιλιάδων δολαρίων.

Το NBA τιμώρησε με πρόστιμο τον Μπέιν επειδή πέταξε την μπάλα στον Ανουνόμπι (vid)