Το NBA τιμώρησε με πρόστιμο τον Μπέιν επειδή πέταξε την μπάλα στον Ανουνόμπι (vid)

Η αψυχολόγητη ενέργεια του γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ στην αναμέτρηση με τους Νιου Γιορκ Νικς δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA.

Στα μέσα του τέταρτου δωδεκαλέπτου ο Όου Τζι Ανουνόμπι επιχείρησε ανεπιτυχώς να πάει για λέι απ, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να την πετάει με δύναμη στο σώμα του Βρετανού φόργουορντ.

Ο Ανουνόμπι αντέδρασε σπρώχνοντας τον Μπέιν, χωρίς ευτυχώς η κατάσταση να ξεφύγει, όμως η αψυχολόγητη ενέργεια του Μπέιν, δεν έμεινε ατιμώρητη από την πειθαρχική επιτροπή του NBA.

Μετά από σχετική έρευνα και εξέταση του βίντεο, διαπιστώθηκε ότι ο Ντέσμοντ Μπέιν ενήργησε με επιθετική διάθεση και για τον λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 35 χιλιάδων δολαρίων.