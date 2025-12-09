Πρόεδρος Παρτιζάν: «Θα λύσουμε συμβόλαια με παίκτες!»

O ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς έριξε «βόμβα» σε δηλώσεις του, αναφέροντας ότι θα υπάρξουν λύσεις συμβολαίων με καλαθοσφαιριστές της ομάδας.

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, μίλησε για τα κρούσματα απειθαρχίας στην ομάδα του, τονίζοντας ότι η διοίκηση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου είναι αποφασισμένη να πάρει μέτρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Άνθρωποι από το προπονητικό επιτελείο του Ζέλικο μου είπαν κάποια πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά για μένα, ότι κάποιοι παίκτες βρίζουν το προπονητικό επιτελείο, ότι δεν το σέβονται, ότι συμπεριφέρονται εξαιρετικά άσχημα και θα αντιδράσουμε τώρα, ας πούμε ότι πιθανότατα θα λύσουμε τα συμβόλαια με κάποιους παίκτες, ώστε να καταλάβουν ότι πληρώνονται πολύ καλά και στην ώρα τους.

Ο σύλλογος θα αντιδράσει σύμφωνα με τους πειθαρχικούς κανονισμούς του, με τα συμβόλαια και ούτω καθεξής. Θα λύσουμε το πρόβλημα του γιατί δεν ακούν, νομίζω ότι θα δείξουν αντίδραση, πρέπει να δείξουν, επειδή πληρώνονται από τον σύλλογο στην ώρα τους. Δεν είναι δίκαιο που δεν σέβονται... Θα έρθει ένας νέος προπονητής, οπότε δεν θα τον σέβονται κι αυτόν; Λοιπόν, είναι σκάνδαλο, ότι πληρώνουμε παίκτες που δεν σέβονται τον προπονητή μας».