Σερβικό ΜΜΕ: «Η Παρτιζάν πρότεινε στον Ολυμπιακό ανταλλαγή Τζόουνς με Χολ!»

Μεταγραφικό σενάριο που αφορά την Παρτιζάν και τον Ολυμπιακό, κυκλοφόρησε στην Σερβία, κάνοντας λόγο για... ανταλλαγή του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ντόντα Χολ.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου είναι «καζάνι που βράζει» μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η διοίκηση της Παρτιζάν, μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις ψάχνεται για την ενδυνάμωση του ρόστερ της.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του «nova.rs», οι ιθύνοντες της Παρτιζάν προσέγγισαν τον Ολυμπιακό και πρότειναν μια μορφή ανταλλαγής, προκειμένου ο Ταϊρίκ Τζόουνς να μετακομίσει στον Πειραιά και ο Ντόντα Χολ στο Βελιγράδι.

Το δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρει ότι οι δύο ομάδες είχαν προχωρήσει τις επαφές για να υπάρξει αυτή η ιδιότυπη ανταλλαγή, όμως οι διαπραγματεύσεις «ναυάγησαν» την τελευταία στιγμη.