Τρύπησε η οροφή και στο… ΣΕΦ Χανίων! (vid)

Λίγες ημέρες μετά την πανευρωπαϊκή ξεφτίλα με την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε λόγω... βροχής που μετέτρεψε το ΣΕΦ σε... πισίνα, ανάλογο σκηνικό στήθηκε και στο κλειστό γυμναστήριο των Χανίων!

Η οροφή στο κλειστό γήπεδο Κλαδισού στα Χανιά τρύπησε (!) και το παρκέ μετατράπηκε σε... πισίνα με τους ανθρώπους του γηπέδου να βάζουν μουσαμάδες για να γλιτώσουν την καταστροφή, όπως έγινε και στο ΣΕΦ.

Στο κλειστό γυμναστήριων των Χανίων, επιστρατεύτηκαν ακόμη και κουβάδες, όμως το νερό που έπεφτε στο παρκέ ήταν αρκετό, με τις εικόνες όπως είναι φυσικό να προκαλούν πολύ άσχημη εντύπωση.