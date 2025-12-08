Τρύπησε η οροφή και στο… ΣΕΦ Χανίων! (vid)

Η οροφή στο κλειστό γήπεδο Κλαδισού στα Χανιά τρύπησε (!) και το παρκέ μετατράπηκε σε... πισίνα με τους ανθρώπους του γηπέδου να βάζουν μουσαμάδες για να γλιτώσουν την καταστροφή, όπως έγινε και στο ΣΕΦ.
Στο κλειστό γυμναστήριων των Χανίων, επιστρατεύτηκαν ακόμη και κουβάδες, όμως το νερό που έπεφτε στο παρκέ ήταν αρκετό, με τις εικόνες όπως είναι φυσικό να προκαλούν πολύ άσχημη εντύπωση.
@haniotikanea Σε… πισίνα μετατράπηκε το κλειστό γήπεδο Κλαδισού στα Χανιά #Χανιά #haniotikanea #πλημμύρες ♬ πρωτότυπος ήχος - Χανιώτικα νέα