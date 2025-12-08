ΠΑΟΚ: Η ανάλυση της Πριεβίτζα από τον Μπούτσκο

Την σκιαγράφηση του προφίλ της Πριεβίτζα, ερχόμενης αντιπάλου του ΠΑΟΚ στην δεύτερη φάση του Europe Cup, πραγματοποίησε ο άμεσος συνεργάτης του Γιούρι Ζντοβτς, Παντελής Μπούτσκος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Με ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο ξεκινάμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στη φάση των ‘’16’’ του FIBA Europe Cup, συμμετέχοντας σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο, στον οποίο είναι οι δύο περσινοί φιναλίστ της διοργάνωσης.

Πρώτος μας αντίπαλος σε ένα must win game για μας, η BC Prievidza, μία ομάδα που είναι στην τρίτη θέση στη λίγκα της Σλοβακίας. Δύναμη πυρός στην περιφέρεια αποτελεί το αμερικάνικο scoring duo των Toussaint & Reynolds, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για πολύ μεγάλο μέρος, τόσο της δημιουργίας όσο και της εκτέλεσης. Επίσης στα forward συναντάμε ακόμη ένα δίδυμο των Thomas & Tolbert που με το versatile, πληθωρικό τους παιχνίδι, συνιστούν μία διαρκή απειλή τόσο κοντά, όσο και μακριά από το καλάθι.

Οφείλουμε να παρουσιαστούμε στο παρκέ με το μέγιστο επίπεδο ενέργειας και συγκέντρωσης, να βάλουμε τους δικούς μας κανόνες στο παιχνίδι, ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση μας στους προημιτελικούς.

Έχουμε πολύ ενθουσιασμό μετά την έλευση ενός επενδυτή του μεγέθους και του κύρους του κ.Μυστακίδη και αισθανόμαστε ήδη τις προοπτικές που υπάρχουν για να πραγματοποιηθούν τα όνειρα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Με μία διοικητική ομάδα με πρόεδρο τον κ.Βεζυρτζή, αλλά και την παρουσία του Νίκου Μπουντούρη ως General Manager, πρόσωπα με ιστορικό αποτύπωμα που ενσαρκώνουν την ταυτότητα του συλλόγου, βρισκόμαστε στην αυγή μιας νέας εποχής.

Μαζί με τον κόσμο μας, όλοι μαζί, μπορούμε να πάμε κάθε φορά και ένα βήμα πιο μακριά».