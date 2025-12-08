ΠΑΟΚ: Στροφή στην Ευρώπη - Θεραπεία ο Μπράουν

Το ενδιαφέρον του στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup κόντρα στην Πριεβίτζα στρέφει ο ΠΑΟΚ, με τον Στέφεν Μπράουν να ακολουθεί θεραπεία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Σε ρυθμούς Ευρώπης κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, με την προετοιμασία της ομάδας μας να είναι σε φουλ ρυθμούς, για το πρώτο παιχνίδι στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup. Στο εναρκτήριο παιχνίδι στους «16» της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την Τετάρτη (10/12 στις 20:15) την BC Prievidza από την Σλοβακία.

Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική από τον Coach Jure Zdovc.

Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Stephen Brown, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί αύριο.

Η ομάδα μας συνεχίζει την προετοιμασία της με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena το μεσημέρι της Τρίτης.

Η αποστολή της BC Prievidza αναμένεται στη Θεσσαλονίκη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης και το ίδιο βράδυ (19:00) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας από τη Σλοβακία στο PAOK Sports Arena.

Διαιτητές του αγώνα της Τετάρτης είναι οι: Nemanja Ninkovic (Σερβία), Nermin Hodzic (Γερμανία) και Roko Hordov (Κροατία)».