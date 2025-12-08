Νέος τραυματισμός για Λορένζο Μπράουν και σκέψεις αποδέσμευσης από την Αρμάνι!

Σκέψεις αποδέσμευσης του Λορένζο Μπράουν κάνουν στην Αρμάνι μετά και τον νέο τραυματισμό του Αμερικανού άσου!

Ο Λορένζο Μπράουν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στην 14η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια μετά από μυϊκά προβλήματα, όμως πλέον έχει θέμα στον ώμο και θα μείνει και πάλι εκτός.

Έτσι όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, η Αρμάνι έχει βγει στην αγορά για την προσθήκη γκαρντ, την ίδια στιγμή που κάνει σκέψεις αποδέσμευσης του Αμερικανού άσου.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του, Δεν αποκλείουμε τίποτα. Αυτή την στιγμή πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε ως έχουμε και να βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Έρχεται από διαδοχικούς μυϊκούς τραυματισμούς και τώρα έχει ενοχλήσεις στον ώμο. Η κατάστασή του είναι σαν να βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας. Ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα έτοιμο», τόνισε σε δηλώσεις του ο Πέπε Ποέτα.