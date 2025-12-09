Στην Γερμανία κόντρα στην Τσέμνιτζ ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην Γερμανία και στην έδρα της Τσέμνιτζ (20:00) για την 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου του Eurocup.

Ο Πανιώνιος θέλει να αφήσει πίσω του την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και στρέφει την προσοχή του στο Εurocup.

Οι «κυανέρυθροι» δοκιμάζονται στην Γερμανία στην έδρα της Τσέμνιτζ για την 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για να αποκτήσουν ψυχολογία για την συνέχεια.

Ο «Ιστορικός» δεν έχει βλέψεις για πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς με ρεκόρ 1-8 βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου, με την μοναδική του νίκη να είναι κόντρα στην σημερινή του αντίπαλο στο κλειστό της Γλυφάδας.