Το μπάσκετ στάθηκε και φέτος δίπλα στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Για 18η συνεχή χρονιά αντιπροσωπείες του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών και της Stoiximan GBL επισκέφθηκαν το Χριστοδούλειο Ίδρυμα προκειμένου να δώσουν το συμβολικό μήνυμα στήριξης τους στο ιερό έργο της φιλοξενίας μικρών κοριτσιών που επιτελεί το Ίδρυμα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της GBL:

Ο Γιώργος Χριστοφοράκης, πρόεδρος του Χριστοδούλειου καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Stoiximan GBL και του ΠΣΑΚΚ δηλώνοντας: «Η στήριξη σας είναι το οξυγόνο και το καύσιμο για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Το πιο δυνατό συναίσθημα στον άνθρωπο είναι η φιλανθρωπία».

«Όλοι μας σας καμαρώνουμε και σας θαυμάζουμε», επισήμανε ο Χριστοφοράκης προς τις αθλήτριες και τους αθλητές και τόνισε: «Για τα κορίτσια μας είστε πρότυπα γι’ αυτό και η βοήθεια σας είναι πολύτιμη. Εμείς αφιερώνουμε κάποιο χρόνο αλλά αυτό που εισπράττουμε είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι μοναδικά τα συναισθήματα που νιώθουμε όταν βλέπουμε τα χαμόγελα των κοριτσιών. Όντως είμαστε μια οικογένεια. Εύχομαι Καλές Γιορτές και πάρα πολλές νίκες».

Ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΚΚ και αθλητής του Αμαρουσίου Μανώλης Χατζηδάκης από την πλευρά του υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα υπάρχει μια οικογένεια για αυτά τα παιδιά. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Εμείς χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και σας στηρίζουμε. Εύχομαι Καλές Γιορτές σε όλες και όλους».

«Χαιρόμαστε που συνεχίζουμε την παράδοση που έχει δημιουργηθεί και βοηθάμε την προσπάθεια σας», επισήμανε η Ιωάννα Διέλλα, Ειδικός Γραμματέας του ΠΣΑΚΚ και μπαασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού και συνέχισε: «Τα δώρα μας είναι μικρά αλλά συνεχίζουμε να προσφέρουμε χαμόγελα που ο κόσμος έχει ανάγκη. Εύχομαι Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά και να μην χάσουμε το χαμόγελο μας».

«Νιώθουμε πολύ όμορφα που βρισκόμαστε στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα», δήλωσε ο Βασίλης Μουράτος, μπασκετμπολίστας του Περιστερίου Betsson και σημείωσε: «Στηρίζουμε όλοι οι αθλητές την κοινωνική δράση του ΠΣΑΚΚ. Πραγματικά πιστεύω ότι κάνουμε είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ και δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Μακάρι όλοι οι αθλητές να στηρίζουν αυτές τις δράσεις γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

«Εύχομαι μόνο υγεία για το 2026», είπε ακόμη ο Μουράτος και εξήγησε: «Μπορεί να δείχνει κοινότυπη η ευχή αλλά μόνο όταν σου λείψει η υγεία καταλαβαίνεις την σημασία της. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν».

Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, παίκτης της ΑΓΕΧ τόνισε: «Εκ μέρους των αθλητών της Elite League βρίσκομαι για δεύτερη χρονιά στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Η προσφορά του Χριστοδούλειου Ιδρύματος στην κοινωνία είναι τεράστια. Το έργο του αξιοθαύμαστο, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε ένα μικρό κομμάτι από την δική σας προσφορά».

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν ακόμη οι αθλήτριες Μαρία Κατσαμούρη, Ελένη Τόγκα (Ολυμπιακός), Κώστας Παπαδάκης (Περιστέρι Betsson) και Αλέξανδρος Σταματογιάννης (Πανερυθραϊκός).