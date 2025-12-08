Η Παρτιζάν έδωσε 1.000 εισιτήρια στον Ερυθρό Αστέρα για τον σερβικό «εμφύλιο» της Euroleague

Ο σερβικός «εμφύλιος» της Euroleague, Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας την Παρασκευή (12/12, 21:30) θα διεξαχθεί με οπαδούς και των δύο ομάδων στην "Belgrade Arena".

Συγκεκριμένα, η γηπεδούχος Παρτιζάν συμφώνησε, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν ισχυρή υποστήριξη από το κοινό τους στο επικείμενο ντέρμπι. Κι αυτό γιατί οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν στους φιλοξενούμενους 1.000 εισιτήρια.

Όπως τονίζουν στη Σερβία, η παραπάνω πρωτοβουλία της Παρτιζάν αποτελεί μια κίνηση «καλής θέλησης», που δίνει συνέχεια σε ό,τι είχε προηγηθεί στα ντέρμπι των δύο σε επίπεδο Euroleague.

Κι αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια τα σερβικά ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση διεξάγονται υπό την ισχυρή παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων.