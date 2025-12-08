Λούντμπεργκ: «Καλή η εμπειρία μου στην Παρτιζάν, αλλά για κάποιον λόγο δεν... κουμπώσαμε»

Ο Ίφε Λούντμπεργκ μίλησε για τη θητεία του στην Παρτιζάν και αξιολόγησε όσα πέρασε στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά όσα είπε στο "BasketNews":

Για το πώς βίωσε συνολικά την κατάσταση στην Παρτιζάν:

«Θα έλεγα ότι το “τρενάκι του τρόμου” είναι η καλύτερη περιγραφή για όλη την κατάσταση. Η περσινή σεζόν ήταν ατυχής, ειδικά για μένα. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές, όχι μόνο οι δικές μου αλλά και του συλλόγου. Για κάποιο λόγο, απλώς δεν “κούμπωσε”».

Για το τι αποκόμισε από τη θητεία του στην Παρτιζάν: «Στη ζωή, η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Και η καλή και η κακή. Προσπαθώ να δω τι μπορώ να μάθω από αυτές τις εμπειρίες, τι μπορώ να προσθέσω στη ζωή μου, στο παιχνίδι μου, στον τρόπο σκέψης μου και πώς μπορώ να βελτιωθώ. Οπότε, συνολικά, η Παρτιζάν ήταν μια καλή εμπειρία».

Για ζητήματα διαχείρισης και τη στάση του κόσμου: «Δεν το περίμενα, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς, αλλά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους φιλάθλους και για τον τρόπο που με υποδέχθηκαν, ειδικά την οικογένειά μου. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν σε αυτή την περίοδο, που ήταν πολύ ταραχώδης. Πολλοί φίλαθλοι της Παρτίζαν επικοινώνησαν μαζί μου, μου ευχήθηκαν καλή τύχη, μου ζήτησαν να επιστρέψω και πολλά άλλα».

Για την πίεση στο Βελιγράδι, ειδικά μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Λυπάμαι για τα παιδιά που πρέπει να ζήσουν όλα όσα συμβαίνουν στο Βελιγράδι, σε μια πόλη όπου η μπασκετική κουλτούρα είναι πολύ απαιτητική για τους παίκτες. Εγώ μετακόμισα από τη Μπολόνια στην Παρτιζάν, όλοι με στήριζαν και με σταματούσαν για φωτογραφίες. Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς είναι τώρα, που η κατάσταση είναι πολύ πιο περίεργη. Οι παίκτες δεν έχουν τον έλεγχο όσων συμβαίνουν και μπορούν μόνο να επικεντρωθούν στο μπάσκετ. Στο τέλος, το μόνο που θέλω είναι να είναι χαρούμενοι».