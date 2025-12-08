Μαρτίνεθ για το buzzer beater του Τέιλορ: «Έκανε λάθος, αλλά είναι ήρωας» (vid)

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για το Buzzer Beater του Κάμερον Τέιλορ κόντρα στην Μπασκόνια, τονίζοντας πως έγινε ήρωας, με... λάθος επίθεση.

Ο Κάμερον Τέιλορ μίλησε στο τέλος της αναμέτρησης της Βαλένθιας με την Μπασκόνια, με τον Αμερικανό άσο να χαρίζε ένα σπουδαίο διπλό στις «νυχτερίδες» με buzzer - beater.

O Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης αποθέωσε τον παίκτη του, δηλώνοντας πως έγινε ήρωας, αλλά πρόσθεσε πως πήρε πολύ κακή επιλογή. Παράλληλα, υπογράμμισε πως έκανε λάθος με την κίνησή του να πάει στη γωνία.

«Βγήκε χάλια η τελευταία φάση. Ψάχναμε για κάτι άλλο. Ο Κάμερον Τέιλορ έκανε λάθος. Δεν κατάλαβε τι θέλαμε να κάνουμε. Αλλά το διόρθωσε μόνος του. Επομένως, είναι ήρωας!»

Θυμηθείτε το σπουδαίο buzzer-beater του Κάμερον Τέιλορ