Ηρακλής: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με Άρη

Ο Ηρακλής με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Άρη για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι από σήμερα (08/12) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άρη Betsson, που θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 16:00, στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Η ομάδα μας δίνει έναν πολύ σημαντικό αγώνα, θέλοντας να διευρύνει το σερί της και η παρουσία σας είναι απαραίτητη για να της δώσετε την ώθηση, που χρειάζεται για να φτάσει στη νίκη.



-Διάθεση εισιτηρίων



• Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, στο εξής link: https://www.ticketmaster.gr/kae-hraklhs-vs-arhs-betsson_sgpl_2144268.html#venueViewID



• ή στο εκδοτήριο της ΚΑΕ Ηρακλής (είσοδος 3ης Σεπτεμβρίου, Ιβανώφειο) ?? Καθημερινές: 09:00 – 17:00, Σάββατο 13/12 από τις 13:00.



- Τιμές Εισιτηρίων

White: 15€

Grey: 25€

Blue: 35€

Gold: 60€

Platinum Courtseats: 150€



Τα εισιτήρια είναι αυστηρά ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στο email σας, είτε εκδοθούν online είτε από τα γραφεία της ΚΑΕ.



Για την έκδοση εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του κατόχου (ισχύει και για ανηλίκους 6+ ετών).



- Επισημαίνεται ότι η ταυτοποίηση, μέσω Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για όλους (μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων και κάρτες διαρκείας).



- Χωρίς ταυτοποιημένο εισιτήριο στο Gov.gr Wallet > Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.



- Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone εξυπηρετούνται από το εκδοτήριο του Ιβανώφειου για την ταυτοποίησή τους.



Παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε έγκαιρα για την αγορά και την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας, προκειμένου να αποφύγετε την ταλαιπωρία.