NCAA: Σούπερ εμφάνιση του διψήφιου Παπαδάτου - Πήρε χρόνο και ο Αμπόσι με το Σαν Φρανσίσκο

Δυο Έλληνες αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για το NCAA, με τους περισσότερους να αγωνίζονται το βράδυ της Κυριακής.
Ο Πάρης Παπαδάτος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με το Σεντ Φράνσις, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 89-56 από το Radford. Ο Έλληνας γκαρντ ήρθε από τον πάγκο, αγωνίστηκε για 20' και ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του μετρώντας 15 πόντους με 5/8 σουτ, 3/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 2/2 βολές. Την τρέχουσα σεζόν αριθμεί 12 πόντους κατά μέσο όρο, αλλά και 2 ριμπάουντ.
Ο Βένιαμιν Αμπόσι δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στη νίκη του San Francisco με 65-62 επί του Mississipi State. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε για 3 λεπτά και είχε 0/1 τρίποντο.Την τρέχουσα περίοδο έχει αγωνιστεί σε 9 ματς στο NCAA και μετρά 4.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.