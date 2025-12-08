NCAA: Σούπερ εμφάνιση του διψήφιου Παπαδάτου - Πήρε χρόνο και ο Αμπόσι με το Σαν Φρανσίσκο

Ο Πάρης Παπαδάτος πραγματοποίησε πολύ καλη εμφάνιση στην ήττα του Σεντ Φράνσις από το Ράντφορντ, ενώ ο Βένιαμιν Αμπόσι πήρε χρόνο από το Σαν Φρανσίσκο.

Δυο Έλληνες αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για το NCAA, με τους περισσότερους να αγωνίζονται το βράδυ της Κυριακής.

Ο Πάρης Παπαδάτος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με το Σεντ Φράνσις, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 89-56 από το Radford. Ο Έλληνας γκαρντ ήρθε από τον πάγκο, αγωνίστηκε για 20' και ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του μετρώντας 15 πόντους με 5/8 σουτ, 3/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 2/2 βολές. Την τρέχουσα σεζόν αριθμεί 12 πόντους κατά μέσο όρο, αλλά και 2 ριμπάουντ.

Ο Βένιαμιν Αμπόσι δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στη νίκη του San Francisco με 65-62 επί του Mississipi State. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε για 3 λεπτά και είχε 0/1 τρίποντο.Την τρέχουσα περίοδο έχει αγωνιστεί σε 9 ματς στο NCAA και μετρά 4.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.