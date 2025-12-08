«Στα ραντάρ της Μακάμπι ο Κρις Σίλβα - Παρακολουθούν την περίπτωση του Μπαρτσελόνα και Φενέρ»

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ο Κρις Σίλβα βρίσκεται στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ-Αβίβ, ενώ την περίπτωση του παίκτη παρακολουθούν Φενέρ και Μπάρτσα.

Το όνομα του Κρις Σίλβα αναμένεται να είναι ένα από τα «καυτά» την μεταγραφική καλοκαιρινή περίοδο, με τον σέντερ της Ένωσης να έχει προσελκύσει από τώρα το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague.

Ο Αμερικανός ψηλός έχει αποδείξει πολλάκιες την φετινή σεζόν ότι είναι σέντερ από το υψηλό επίπεδο, κάτι που αποδείχθηκε και από την χθεσινή του εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό που κυριάρχησε στην ρακέρα με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ιsreal Hayom ο Σίλβα βρίσκεται στο στόχαστρο της Μακάμπι, με το εν λόγω δημοσίευμα να σημειώνει πως ο ψηλός της ΑΕΚ είναι γνωστός στους οπαδούς του μπάσκετ στο Ισραήλ από την περασμένη σεζόν, όταν πρωταγωνίστησε για τη Μπνέι Χερζλίγια με 15,1 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα .

Μάλιστα τονίζεται πως η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα επίσης παρακολουθούν τον σέντερ, ο οποίος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Σίλβα την φετινή σεζόν μετρά 13.8 πόντοι, 7.8 ριμπάουντ μ.ο. στο BCL, όντας από τους πρωταγωνιστές της μέχρι τώρα πορείας της Ένωσης.