Α1 Γυναικών: MVP η Γκέλντοφ, MVP next gen Στολίγκα

Η Σερένα Γκέλντοφ, που για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν παίρνει τον τίτλο της MVP (το είχε πετύχει ξανά και τη 2η Αγωνιστική) στην νίκη του Παναθλητικού με 85-70 επί του ΠΑΟΚ είχε 21 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 35 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’58’’ συμμετοχής.
Από την άλλη η Νάγια Στολίγκα που αναδεικνύεται για τρίτη φορά MVP Next Gen (κάτι ανάλογο είχε καταφέρει την 3η και την 4η Αγωνιστική) στην ήττα του Πρωτέα Βούλας από τον ΠΑΣ Γιάννινα με 75-68 είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο συγκεντρώνοντας 19 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 38’55’’ συμμετοχής.
Οι «διπλές» της αγωνιστικής
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός): 16 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Ράιν (Πρωτέας Βούλας): 10 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 16 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Μπατλ (Ανόρθωση Βόλου): 17 πόντοι, 17 ριμπάουντ
Κάρτερ (Παναθλητικός): 25 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Γκέλντοφ (Παναθλητικός): 21 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 16 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Γκρέισον (ΠΑΟΚ): 13 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 191
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 177
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 164
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 148
Μόρις (Παναθλητικός) 140
Ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 124
Κλαρκ (Ιωνία) 86
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 80
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 73
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 72
Ασίστ
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 62
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 53
Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 50
Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 46
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 46
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 25
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 23
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 20
Μανίς (Ιωνία) 19
Ράνσομ (Παναθλητικός) 18
Τάπες
Πρινς (Παναθηναϊκός) 14
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 9
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8
Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 8
Οικονομία
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 206
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 201
Πρινς (Παναθηναϊκός) 167
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 161
Μπράουν (Παναθηναϊκός) 154
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.