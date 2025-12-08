Α1 Γυναικών: MVP η Γκέλντοφ, MVP next gen Στολίγκα

Πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις πρόσφερε στους φιλάθλους η 9η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών με τη Σερένα Γκέλντοφ να αναδεικνύεται MVP και τη Νάγια Στολίγκα να κερδίζει την διάκριση της MVP next gen.

Η Σερένα Γκέλντοφ, που για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν παίρνει τον τίτλο της MVP (το είχε πετύχει ξανά και τη 2η Αγωνιστική) στην νίκη του Παναθλητικού με 85-70 επί του ΠΑΟΚ είχε 21 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 35 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’58’’ συμμετοχής.

Από την άλλη η Νάγια Στολίγκα που αναδεικνύεται για τρίτη φορά MVP Next Gen (κάτι ανάλογο είχε καταφέρει την 3η και την 4η Αγωνιστική) στην ήττα του Πρωτέα Βούλας από τον ΠΑΣ Γιάννινα με 75-68 είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο συγκεντρώνοντας 19 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 38’55’’ συμμετοχής.



Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός): 16 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Ράιν (Πρωτέας Βούλας): 10 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 16 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Μπατλ (Ανόρθωση Βόλου): 17 πόντοι, 17 ριμπάουντ

Κάρτερ (Παναθλητικός): 25 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Γκέλντοφ (Παναθλητικός): 21 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 16 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Γκρέισον (ΠΑΟΚ): 13 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 191

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 177

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 164

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 148

Μόρις (Παναθλητικός) 140



Ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 124

Κλαρκ (Ιωνία) 86

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 80

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 73

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 72



Ασίστ

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 62

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 53

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 50

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 46

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 46

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 25

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 23

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 20

Μανίς (Ιωνία) 19

Ράνσομ (Παναθλητικός) 18

Τάπες

Πρινς (Παναθηναϊκός) 14

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 9

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 8

Οικονομία

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 206

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 201

Πρινς (Παναθηναϊκός) 167

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 161

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 154



* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.