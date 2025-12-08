Εlite League: Αυλαία με την αναμέτρηση Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Η 11η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (8/12, 18:30) με την αναμέτρηση Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να φτάσουν τις τρεις σερί νίκες και να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στα Πεύκα σε 5-1. «Δύσκολη αναμέτρηση για τους Μαχητές Πειραματικό, που αν και νεοφώτιστη ομάδα στέκονται πολύ καλά σε μια ανταγωνιστική Elite League. «Μας περιμένει ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι. Κάνουμε ως τώρα μια γενναία προσπάθεια να μείνουμε μακριά από τις τελευταίες θέσεις. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, έχουμε ακόμη μία δύσκολη αναμέτρηση μπροστά μας. Ο Κόροιβος είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι», τόνισε ο 22χρονος φόργουορντ της ομάδας των Πεύκων, Σωτήρης Κατσαμούρης.

Οι φιλοξενούμενοι θα αναζητήσουν την έκτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και τρίτη μακριά από την Αμαλιάδα. «Προερχόμαστε από μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, σπάζοντας το αρνητικό σερί των προηγούμενων αγωνιστικών. Παράλληλα αγωνιζομαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα ,όπου η γηπεδούχος ομάδα μετράει μια μόλις ήττα πράγμα που καθιστά το έργο μας πολύ δύσκολο. Συνεχίζοντας την καθημερινή σκληρή δουλειά και συνέπεια στο πλανο μας ευελπιστούμε στο θετικό για εμάς αποτέλεσμα ανεβαίνοντας και άλλο στην βαθμολογία του πρωταθλήματος», δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Κοροίβου, Γιώργος Λεβεντούρης.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος 81-82

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm

18:30 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας