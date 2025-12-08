Ντόντσιτς: «Δύο κόρες πια, θα μου κάνουν τη ζωή κόλαση»

Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε με χίουμορ για τη γέννηση της δεύτερης κόρης του, τονίζοντας πως δυο κόρες θα του κάνουν την ζωή κόλαση...

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε αγριεμένος μετά την απουσία του από δύο αγώνες λόγω της γέννησης της δεύτερης κόρης του. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς μίλησε με χιούμορ για αυτή την όμορφη στιγμή στην οικογενειακή του ζωή.



«Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Προφανώς, δύο κορίτσια, θα μου κάνουν τη ζωή κόλαση. Σίγουρα! Το ξέρω αυτό. Θα είμαι ο σεκιούριτί τους αφότου αποσυρθώ. Πέρα από την πλάκα, είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είμαι απλώς ευλογημένος», τόνισε ο 26χρονος άσος.

Παράλληλα, εκθείασε τον Λεμπρόν Τζέιμς που ήταν καθοριστικός στη νίκη των Λέικερς επί των Σίξερς (108-112) με 29 πόντους και μεγάλα σουτ στο τέλος. «Ήταν φανταστικός, vintage Λεμπρόν. Χαίρομαι που ήταν εκεί για να μας δώσει. Έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, ειδικά στην τελευταία περίοδο», ανέφερε.



Τέλος, δεν έκρυψε πως θα ήθελε να κερδίσει το βραβείο του MVP. «Κάνω το παιχνίδι μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Προφανώς το θέλω. Όποιος παίζει μπάσκετ, θέλει ένα τέτοιο βραβείο. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν», επισήμανε.