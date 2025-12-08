Κλάιμπερν για την υποδοχή του Ερυθρού στον Πάντερ: «Ήταν αστείο πώς τον υποδέχτηκαν με αυτό τον τρόπο, γέλασα πολύ»

Ο Ουίλ Κλάιμπερν σε δηλώσεις του μίλησε για την συμπεριφορά των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Κέβιν Πάντερ σημειώνοντας ήταν πολύ... αστείος ο τρόπος που τον υποδέχθηκαν.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν ήταν ο MVP της νίκης της Μπαρτσελόνας μέσα στο Βελιγράδι και σε δηλώσεις του μίλησε για την συμπεριφορά των Σέρβων οπαδών στο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και χλευασμού από τις εξέδρες, γι’ αυτό και στο τέλος του αγώνα αποχωρώντας νικητής έδειξε το μεσαίο δάκτυλο του χεριού του.

«Ήταν αστείο πώς τον υποδέχτηκαν με αυτό τον τρόπο, γέλασα πολύ. Απόλαυσα τις φωνές από τις κερκίδες...» σχολίασε γελώντας ο Ουίλ Κλάιμπερν στο Μeridian Sport.

«Ο στόχος του είναι πάντα η νίκη. Αυτό είναι το μόνο που μετράει στο τέλος. Ίσως είχε λίγο περισσότερο κίνητρο, αλλά ήρθε απλώς για να κερδίσει» συμπλήρωσε.

Όσο για το βελτιωμένο πρόσωπο της Μπαρτσελόνα, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τσάβι Πασκουάλ, ο Ουίλ Κλάιμπερν ανέφερε: «Όποιος κι αν είναι ο προπονητής, οι παίκτες πρέπει να παίζουν δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Το προπονητικό επιτελείο παίρνει το καλύτερο από εμάς, μας κρατά σε ετοιμότητα».