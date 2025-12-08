Τρομακτικοί Θάντερ: Ισοπέδωσαν τους Τζαζ και συνεχίζουν το νικηφόρο σερί τους

Ασταμάτητοι είναι και την φετινή σεζόν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, βάζοντας πλώρη για ένα ιστορικό ρεκόρ, αφού ισοπέδωσαν και τους Γιούτα Τζαζ με 131-101.

Οι πρωταθλητές, έχουν ηττηθεί μόλις μια φορά την φετινή σεζόν και πλέον έχουν ρεκόρ 23-1, σε μια από τις καλύτερες εκκινήσεις που έχει πραγματοποιήσει ομάδα στην ιστορία του NBA.

Κόντρα στους Τζαζ οι Θάντερ, μπορεί να αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, όμως αυτό δεν τους επηρέασε καθόλου, επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό τους για να φτάσουν σε μια άνετη νίκη.

Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ηγήθηκε των Θάντερ, ενώ από το «ναυάγιο» των Τζαζ διασώθηκε ο Κάιλ Φιλιπόφσκι που είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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