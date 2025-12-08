Οι Ουόριορς δάμασαν τους «Ταύρους»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με 91-123.

Οι «Πολεμιστές» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρηση και με εξαίρεση το τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου έδειξαν σημάδια χαλάρωσης, δεν επέτρεψαν στους Μπουλς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Οι Ουόριορς με αυτή τη νίκη βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 13-12, ενώ αντίθετα οι Σικάγο Μπουλς που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, έπεσαν στο 9-14, μετρώντας εφτά σερί ήττες!

Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους «Ταύρους», έχοντας 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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