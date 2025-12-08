Οι Γκρίζλις πήραν τη νίκη με... περίπατο κόντρα στους Μπλέιζερς

Οι Μέμφις Γκρίζλις έστησαν πάρτι απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με το επιβλητικό 119-96.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις και προηγήθηκαν στην λήξη της πρώτης περιόδου με 40-20, κυριαρχώντας στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, για να φτάσουν με μεγάλη άνεση στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Γκρίζλις βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 11-13 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στο play in tournament, ενώ οι Μπλέιζερς έπεσαν στο 9-15 και έχασαν έδαφος στην «μάχη» για την post season.

Ο Σάντι Αλντάμα με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ για τους Μπλέιζερς ξεχώρισε ο Τζεράμι Γκραντ, με τον αδερφό του γκαρντ του Παναθηναϊκού, να έχει 21 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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