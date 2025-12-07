Κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Παναθλητικός και τον προσπέρασε - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών

Με τη νίκη του Παναθλητικού επί του ΠΑΟΚ με 85-70 ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθλητικός με την Γκέλντοφ σε εξαιρετική μέρα (21 πόντους, 12 ριμπάουντ) και πρώτη σκόρερ την Κάρτερ (25 πόντοι) επιβλήθηκε με 85-70 του ΠΑΟΚ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τον προσπέρασε στη βαθμολογία, εκεί όπου πρώτος και αήττητος παραμένει ο Παναθηναϊκός.

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Παπαθανασίου

Δεκάλεπτα: 19-12, 48-32, 66-55, 85-70

Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 25(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 10(2), Ανταμς 3, Γκέλντοφ 21, Σύρπα 4, Μόρις 19(3).

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 3, Γουίλιαμς 16(2), Ράπτη, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 16(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 13(1), Ζορμπαλά, Μπαντού 16(2).



Δείτε το πανόραμα της Α1 Γυναικών:

9η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (7/12)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 85-70

Σάββατο (6/12)

Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 16 726-504 222

2) Αθηναϊκός 15 651-453 198

3) Ολυμπιακός 15 697-569 128

4) ΠΑΣ Γιάννινα 14 618-663 -45

5) Πανσερραϊκός 12 538-547 -9

6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 12 571-588 -17

7) Πρωτέας Βούλας 12 646-708 -62

8) Παναθλητικός 11 558-624 -66

9) ΠΑΟΚ 10 571-673 -102

10) Ανόρθωση Βόλου 9 527-681 -154

11) Αμύντας 9 516-609 -93

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 13-14/12)

Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός

Αθηναϊκός-Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου

Αμύντας-Παναθηναϊκός

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΟΚ

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα