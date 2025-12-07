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Κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Παναθλητικός και τον προσπέρασε - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών

Μπάσκετ
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Με τη νίκη του Παναθλητικού επί του ΠΑΟΚ με 85-70 ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθλητικός με την Γκέλντοφ σε εξαιρετική μέρα (21 πόντους, 12 ριμπάουντ) και πρώτη σκόρερ την Κάρτερ (25 πόντοι) επιβλήθηκε με 85-70 του ΠΑΟΚ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τον προσπέρασε στη βαθμολογία, εκεί όπου πρώτος και αήττητος παραμένει ο Παναθηναϊκός.

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Παπαθανασίου

Δεκάλεπτα: 19-12, 48-32, 66-55, 85-70

Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 25(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 10(2), Ανταμς 3, Γκέλντοφ 21, Σύρπα 4, Μόρις 19(3).

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 3, Γουίλιαμς 16(2), Ράπτη, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 16(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 13(1), Ζορμπαλά, Μπαντού 16(2).
 

 

 

 

Δείτε το πανόραμα της Α1 Γυναικών:

9η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (7/12)
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71
Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 85-70
Σάββατο (6/12)
Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66
Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός         16     726-504     222
2) Αθηναϊκός      15     651-453     198
3) Ολυμπιακός   15     697-569     128
4) ΠΑΣ Γιάννινα  14     618-663     -45
5) Πανσερραϊκός         12     538-547     -9
6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   12     571-588     -17
7) Πρωτέας Βούλας     12     646-708     -62
8) Παναθλητικός          11     558-624     -66
9) ΠΑΟΚ     10     571-673     -102
10) Ανόρθωση Βόλου  9       527-681     -154
11) Αμύντας        9       516-609     -93

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 13-14/12)
Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός
Αθηναϊκός-Ολυμπιακός
Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου
Αμύντας-Παναθηναϊκός
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΟΚ
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα  

Κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Παναθλητικός και τον προσπέρασε - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών