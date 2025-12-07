Κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Παναθλητικός και τον προσπέρασε - Το πανόραμα της Α1 Γυναικών

Ο Παναθλητικός με την Γκέλντοφ σε εξαιρετική μέρα (21 πόντους, 12 ριμπάουντ) και πρώτη σκόρερ την Κάρτερ (25 πόντοι) επιβλήθηκε με 85-70 του ΠΑΟΚ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τον προσπέρασε στη βαθμολογία, εκεί όπου πρώτος και αήττητος παραμένει ο Παναθηναϊκός.
Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Παπαθανασίου
Δεκάλεπτα: 19-12, 48-32, 66-55, 85-70
Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 25(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 10(2), Ανταμς 3, Γκέλντοφ 21, Σύρπα 4, Μόρις 19(3).
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 3, Γουίλιαμς 16(2), Ράπτη, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 16(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 13(1), Ζορμπαλά, Μπαντού 16(2).
Δείτε το πανόραμα της Α1 Γυναικών:
9η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (7/12)
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71
Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 85-70
Σάββατο (6/12)
Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66
Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco
Η βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός 16 726-504 222
2) Αθηναϊκός 15 651-453 198
3) Ολυμπιακός 15 697-569 128
4) ΠΑΣ Γιάννινα 14 618-663 -45
5) Πανσερραϊκός 12 538-547 -9
6) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 12 571-588 -17
7) Πρωτέας Βούλας 12 646-708 -62
8) Παναθλητικός 11 558-624 -66
9) ΠΑΟΚ 10 571-673 -102
10) Ανόρθωση Βόλου 9 527-681 -154
11) Αμύντας 9 516-609 -93
Η επόμενη αγωνιστική (10η, 13-14/12)
Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός
Αθηναϊκός-Ολυμπιακός
Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου
Αμύντας-Παναθηναϊκός
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΟΚ
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα