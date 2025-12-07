Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος «έπιασε» τον Ντομινίκ με την 40άρα

Το… σόου του Ρογκαβόπουλου έγραψε ιστορία όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας άσος με 12/19 σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα και 40 πόντους ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιβλητική επικράτηση με 110-66 επί του Πανιωνίου. Με τα 12 του τρίποντα δημιούργησε νέο ρεκόρ στο πρωτάθλημα (οι προηγούμενες καλύτερες επιδόσεις ήταν 10 του Σέιν Χιλ της Νήαρ Ήστ το 1999 και του Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ το '90), όμως κατάφερε να «πιάσει» και τον Ντομινίκ Ουίλκινς με τους 40 πόντους, όσον αφορά τα του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου 1996 ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει μέσα στο κλειστό του ΜΕΤΣ τους Αμπελοκήπους με 93-79. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Ντομινίκ Ουίλκινς είχε σημειώσει 40 πόντους, έχοντας 13/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 τάπα, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής.